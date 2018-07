LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE L'ESS et le MCA en lutte pour un seul billet

Par Saïd MEKKI -

Les Vert et Rouge se compliquent la tâche

C'est surtout le Mouloudia qui n'aura pas droit à l'erreur lors de la 4e journée, prévue le 28 du mois en cours en recevant le même adversaire que mardi dernier, à savoir les Congolais du TP Mazembe.

L'ES Sétif qui a préservé sa chance pour une éventuelle qualification au prochain tour de la Ligue des champions suite à sa victoire face à l'équipe marocaine Difaâ El Djadidi (2-1) alors que le MC Alger a perdu trois points dans les dernières minutes du match contre le TP Mazembe (1-0), les deux représentants algériens dans cette compétition se doivent de gagner leur prochain match pour avoir une bonne option. Il est à noter qu'à l'issue des rencontres du groupe B disputées au cours de cette troisième journée de la phase des poules de la Ligue des Champions, le TP Mazembe a conforté ses chances de qualification au prochain tour, alors que les équipes du MC Alger, l'ES Sétif et le Difaâ Hassani d'El Jadida s'affronteront pour le deuxième billet de qualification. Et c'est surtout le Mouloudia d'Alger qui n'aura pas droit à l'erreur lors de la 4ème journée prévue le 28 du mois en cours en recevant le même adversaire que mardi dernier à savoir les Congolais du TP Mazembe. Et là, il est utile de noter que les responsables du Mouloudia d'Alger ont voulu jouer ce match-retour au stade du 5 Juillet. Mais, finalement cette rencontre aura lieu au stade Mustapha-Tchaker de Blida puisque le stade olympique est réquisitionné à cette période par les Jeux africains de la jeunesse.

Le match sera officié par un trio arbitral sud-rouge veulent bien avoir plus de chances de décrocher le deuxième ticket de qualification au prochain tour, il va falloir bel et bien battre cette redoutable formation du TP Mazembe.

Le coach du MCA, Casoni a déclaré à l'issue de la courte défaite de son équipe à Lubumbashi que «maintenant, on va revoir le match et prendre les enseignements nécessaires pour savoir ce qu'il faut faire par la suite.

On doit donc impérativement battre le TP Mazembe au retour avant de rencontrer l'ES Sétif et le Difaâa El Djadidi», a conclu le coach français du MCA. Et justement, il se trouve que l'ES Sétif doit effectuer un périlleux déplacement au Maroc pour rencontrer cette même équipe de Difaâ El djadidi le 27 juillet prochain pour le compte de la 4e journée de cette compétition continentale.

Les joueurs du coach marocain, Rachid Taoussi qui ont gagné en confiance suite à leur match gagné mardi dernier face à cette formation marocaine se doivent donc de confirmer pour poursuivre leur quête à la qualification.

Pour le coach de l'entente de Sétif cette victoire qui redonne confiance aux joueurs «va nous permettre de nous relancer dans la course à la qualification» alors que le coach de Difaâ El Djadidi, Tamib déclare que «on doit gagner au match retour pour pouvoir parler de qualification...». C'est dire que ce match serait en quelque sorte décisif» pour la poursuite ou non de la quête à la qualification autant pour l'une que pour l'autre équipe sachant que le MCA est aussi en course pour ce second ticket de qualification au prochain tour.



Le point du groupe B:

Résultats de mardi dernier:

TP Mazembe (RD Congo) - MC Alger (Algérie) 1-0

ES Sétif (Algérie) - Difaa El Jadidi (Maroc) 2-1



Classement Pts

J 1) TP Mazembe 9 3

2) MC Alger 4 3

3) ES Sétif 3 3

4) Difaa El Jadidi 1 3



Reste à jouer:

4e journée / 27-29 juillet:

- Difaa El Jadidi (Maroc) - ES Sétif (Algérie)

- MC Alger (Algérie) - TP Mazembe (RD Congo)



5e journée / 17-19 août:

- ES Sétif - TP Mazembe (RD Congo)

- Difaa El Jadidi (Maroc) - MC Alger (Algérie)



6e journée / 28-29 août:

- MC Alger (Algérie) - ES Sétif (Algérie)

- TP Mazembe (RD Congo) -

Difaa El Jadidi (Maroc)



Déjà joués:

MC Alger - Difaa El Jadidi 1-1

TP Mazembe - ES Sétif 4-1

Difaa El Jadidi - TP Mazembe 0-2

ES Sétif - MC Alger 0-1.