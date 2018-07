CHELSEA Cech bientôt rapatrié?

Au niveau des gardiens, ça risque de bouger du côté de Chelsea. Le titulaire Thibaut Courtois, qui n'a plus qu'un an de contrat, va probablement quitter les Blues cet été pour rejoindre le Real Madrid, et son remplaçant pourrait s'appeler Petr Cech. En effet, selon Sky Sports, l'état-major du club londonien aurait coché deux noms pour éventuellement remplacer le Belge. Il y a donc le portier tchèque d'Arsenal, ancienne gloire des Blues (2004-2015) particulièrement appréciée par les supporters, et celui de Leicester Kasper Schmeichel, plutôt à son avantage lors de la Coupe du monde 2018 avec le Danemark et valeur sûre en Premier League. Reste à savoir ce qu'en pensera le coach des Gunners Unai Emery, et celui des Foxes Claude Puel.