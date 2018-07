ES SÉTIF Nabil Guedioura en négociations

À la recherche d'un bon club pour s'exprimer, Nabil Guedioura est à Sétif depuis mardi pour négocier avec les dirigeants de l'ESS. Selon une source proche de l'ancien joueur des U23 de Crystal Palace et de Saint-Ouen, Nabil Guedioura, 25 ans et attaquant de formation va essayer de trouver un accord avec le président Hammar pour évoluer avec l'ESS la saison prochaine et trouver enfin un club avec lequel il peut jouer en professionnel. Le joueur devra d'abord faire des tests avant d'être retenu ou libéré par l'entraîneur Rachid Taoussi. Rappelons que le petit frère d'Adlène Guedioura et fils de Nacer Guedioura a eu plusieurs passages en Angleterre et en France mais sans réussir à percer. Signataire à l'US Saint Ouen l'Aumone depuis deux ans, il n'a réussi à inscrire que deux buts la saison dernière en 5e division, son club étant même relégué en fin de saison.