HALTÉROPHILIE 6 médailles pour l'EN

En haltérophilie, six médailles (4 argent et 2 bronze) ont été remportées par les Algériens lors des épreuves qui ont débuté jeudi à la salle omnisports de Bordj El Kiffan (Alger). Dans la matinée, l'haltérophile Sabri Nour El Houda avait offert à l'Algérie trois médailles d'argent chez les 48kg, soulevant 53 kg à l'arraché et 70kg à l'épaulé-jeté, totalisant 123 kg. Le concours de la catégorie, qui a réuni quatre athlètes, est revenu à la Nigériane Agba Ebelechukwu, avec trois or 61 kg (arraché), 74 kg (épaulé-jeté) et 135kg (total). De son côté, Mohamed Romaili, engagé dans la catégorie des 56 kg aux côtés de sept autres concurrents, a remporté trois médailles (une argent et deux bronze), en soulevant 104 kg à l'épaulé jeté, une charge qui lui a valu une médaille d'argent, plus deux bronze à l'arraché (81kg) et au total (185kg).