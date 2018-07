JS SAOURA Un international guinéen en renfort

La direction de la JS Saoura vient de faire signer l'international guinéen, Saïdouba Bissiri Camara, avec le club de Béchar. Le milieu de terrain offensif a signé un contrat de trois saisons avec les Jaune et Vert, c'est la première aventure pour le joueur de 23 ans en dehors de la Guinée, lui qui a évolué toute sa carrière au Kaloum Star. Il s'agit de la huitième recrue estivale pour les vice-champions d'Algérie, qui seront engagés, en plus du championnat et de la Coupe d'Algérie, en Ligue des Champions d'Afrique la saison prochaine.