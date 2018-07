LEICESTER CITY Un oeil sur Rachid Ghezzal

Arrivé libre en provenance de l'O Lyon il y a un an, Rachid Ghezzal n'a pas réussi à s'imposer à l'AS Monaco la saison dernière, où il a passé le plus clair de son temps sur le banc des remplaçants. Du coup, l'ASM songe à se séparer de l'international algérien. Selon le 10 Sport, un départ est possible cet été et une destination est même évoquée: Leicester City. Là-bas, Claude Puel se verrait bien récupérer le joueur monégasque, dont le contrat sur le Rocher court jusqu'en 2021.