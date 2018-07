LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE Le vainqueur directement qualifié à la phase de poules

Deux clubs algériens, le MC Alger et l'ES Sétif sont en course pour une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions 2018 qui a atteint mardi sa troisième journée.

Le vainqueur de la Ligue des champions africaine 2018 sera directement admis à la phase de groupes de la prochaine édition de la compétition, a indiqué le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), cité par la BBC. Amr Fahmy a déclaré que cette décision est «unique» et ne s'applique qu'à la Ligue des champions 2018 en raison des changements apportés au calendrier de la compétition annuelle des clubs. La Ligue des champions et la Coupe de la Confédération de cette année 2018 sont les dernières à être organisées au cours d'une année civile, mettant fin à cinq décennies de débuts traditionnels en février pour se terminer en fin d'année.

Les prochaines éditions marqueront le changement de dates tel que décidé par l'instance africaine lors du symposium de la CAF organisé en juillet 2017 à Rabat. Les futures compétitions de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération se dérouleront désormais d'août à mai, suivant le même calendrier que la plupart des grands championnats africains et aussi celui des compétitions interclubs européennes.

La CAF prépare deux tours préliminaires avant les fêtes de fin d'année et entamera la phase de groupes de la Ligue des champions en janvier. Le vainqueur de la Ligue des champions 2018 ne pourra pas prendre part aux phases préliminaires car il représentera l'Afrique à la Coupe du monde des clubs aux Emirats arabes unis du 12 au 22 décembre - d'où la décision de qualifier directement le vainqueur de la Ligue des champions à la phase de groupes. Les compétitions de 2018-2019 se dérouleront en seulement six mois, se terminant en mai.

La finale de la Ligue des champions sera disputée 15 jours avant le coup d'envoi de la coupe d'Afrique des nations 2019 au Cameroun.