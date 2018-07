MANCHESTER UNITED Lewandowski et Thiago ciblés

Le Bayern Munich s'apprête à vivre un mercato agité. En plus du possible départ de Jérôme Boateng, les Bavarois pourraient également perdre Robert Lewandowski et Thiago Alcantara. D'après le très sérieux The Independent, Man United souhaiterait recruter les deux joueurs. En effet, les dirigeants munichois rechercheraient une porte de sortie pour les deux éléments, et parmi les clubs sondés, les Red Devils seraient les seuls à avoir des besoins sur les deux postes, mais surtout à être en mesure de payer pour de tels transferts. Cette double-opération pourrait se monnayer aux alentours de 150 millions d'euros, avec 100 millions d'euros pour le buteur polonais et 50 pour le créatif milieu de terrain espagnol. Avec cette information, les médias britanniques contredisent leurs homologues allemands de Bild, qui expliquaient récemment que Lewandowski avait décidé de rester au Bayern.