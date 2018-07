OGC NICE Rougeaux encense Attal

L'ancien coéquipier de Youcef Attal à Courtrai en Belgique, Lucas Rougeaux, est revenu sur l'arrivé de l'international algérien à l'OGC Nice, ancien club du français, dans un entretien au site du club niçois. Le défenseur français a déclaré: «Youcef est un joueur très rapide et très énergique. Il met beaucoup d'entrain dans ce qu'il fait. Certes, il n'est pas très grand, mais ses bons appuis lui permettent de se confronter à des joueurs plus athlétiques que lui. Il n'a pas peur du contact. Plus jeune, il devait jouer attaquant parce-qu'il aime beaucoup le jeu offensif. C'est ce qui fait sa force». Le joueur de 24 ans a ajouté concernant l'adaptation dans le jeu d'Attal: «À Nice, il n'y aura pas de souci. Il pourra s'exprimer librement. Côté jeu, je ne connais pas le coach Vieira, mais Youcef est un défenseur droit moderne, très offensif. Il ne pourra apporter que du plus à l'effectif.»