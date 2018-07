ORDRE DU GRAND MÉRITE DU SPORT ET DE L'OLYMPISME AFRICAIN Le président Bouteflika décoré

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été décoré de l'ordre du Grand mérite du sport et de l'olympisme africain par l'Association des comités nationaux olympiques en Afrique (Acnoa), mercredi à Alger lors de la cérémonie d'ouverture des 3èmes Jeux africains de la jeunesse d'Alger (18-28 juillet), «pour son rôle dans le processus d'édification de l'Unité africaine». Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu cette distinction au nom du Président, Abdelaziz Bouteflika, lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté des membres du gouvernement et d'importantes personnalités de pays africains et autres représentants des instances sportives internationales présents à ces jeux continentaux qui verront la participation de quelque 3 300 athlètes issus de 54 nations, engagés dans 30 disciplines.