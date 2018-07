TOUR DE FRANCE DE CYCLISME Christian Prudhomme appelle à la sérénité

Le directeur général du Tour de France, Christian Prudhomme, a appelé hier à la sérénité et a demandé à ce que le public respecte les coureurs, au lendemain des incidents qui ont marqué le final de la 12e étape à l'Alpe d'Huez. L'Italien Vincenzo Nibali a chuté à cause d'un spectateur, ce qui a provoqué son abandon, et les coureurs de l'équipe Sky, les Britanniques Chris Froome (vainqueur sortant) et Geraint Thomas (maillot jaune) ont été conspués. «On a eu une montée de l'Alpe très pénible», a déclaré le directeur général du Tour. «Les coureurs du Tour, les champions du Tour, doivent naturellement être respectés, ce que fait l'immense majorité du public». Christian Prudhomme a qualifié d'«inconscient» le comportement d'une partie du public avant de souligner à propos de la chute de Nibali: «Même si ce n'est pas un spectateur surexcité qui le fait tomber, c'est un spectateur. Ce ne sont pas les motos de la Garde républicaine, et je tiens à rendre hommage aux services de l'Etat pour le travail admirable qu'ils ont fait.» Le directeur du Tour a aussi mis en cause les fumigènes: «On n'y voyait plus rien, il (Nibali) n'y voyait plus rien. Les fumigènes n'ont rien à faire sur les routes des courses cyclistes. On fait respirer une odeur nauséabonde aux coureurs du Tour, et en plus on les aveugle. Cela n'a aucun sens.»