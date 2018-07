ORGANISATION DU MONDIAL 2030 L'UMA appelle à une candidature maghrébine

Par Mohamed BENHAMLA -

L'Union du Maghreb arabe (UMA) soutient une candidature maghrébine commune pour l'organisation du Mondial 2030 de football.

Le secrétaire général de l'UMA, Taïeb Baccouche, a rendu public, jeudi, un communiqué dans lequel il indique que son instance avait envoyé des lettres aux chefs d'Etat des cinq pays du Maghreb pour les inciter à coordonner entre eux afin de présenter une candidature maghrébine commune pour organiser la Coupe du monde 2030. Il est indiqué dans ledit communiqué que cela s'inscrit dans le cadre d' «une coopération maghrébine dans tous les domaines» et que l'UMA exprime sa détermination à déployer les efforts nécessaires pour mobiliser le soutien à cette candidature maghrébine commune. Le responsable tunisien a, ainsi, noté que la FIFA avait voté pour le dossier du trio Etats-Unis-Canada-Mexique qui organisera la Coupe du monde de la FIFA en 2026, contre le Maroc, rappelant que la plupart des pays arabes ont voté en faveur du dossier marocain, tandis que l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Bahreïn, le Koweït, l'Irak, le Liban et la Jordanie ont choisi de voter pour le trio. Les dirigeants algériens et tunisiens se sont dits, faut-il le rappeler, «favorables» à une candidature commune. Le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, avait déclaré qu'«avec les infrastructures sportives qui avaient été construites dans le cadre du programme du président de la République au profit de la jeunesse et des sports, aujourd'hui, l'Algérie est prête à étudier une éventuelle candidature commune avec le Maroc et la Tunisie pour l'organisation de la Coupe du monde de football». Pour sa part, le président de la Fédération tunisienne de football, Wadii Al Jari, a indiqué, récemment, que «nous n'avons reçu aucune offre officielle, mais nous sommes ouverts à cette idée et nous aimerions que cela se produise». «La Tunisie, l'Algérie et le Maroc auront ainsi plus de chances d'être élus», a-t-il confié. Le premier responsable de la FIFA, Gianni infantino a, quant à lui, lancé à partir de la Russie qu' «une candidature conjointe Maroc-Algérie-Tunisie pourrait être intéressante». «Moi, je crois aux candidatures conjointes, surtout qu'on parle d'un grand événement. (...) Je suis très favorable à ce que des pays s'unissent et que chacun contribue pour l'organisation de l'événement.»