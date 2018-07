AVEC 7 MÉDAILLES DÉCROCHÉES, DONT 3 EN OR Débuts en fanfare des judokas algériens

Les Algériens dominent les épreuves individuelles

Les judokas algériens ont dominé les épreuves individuelles des Jeux africains de la jeunesse-2018 (JAJ-2018), disputées jeudi à la salle Harcha-Hacène (Alger), en décrochant 7 médailles (3 or, 1 argent, 3 bronze).

Les médailles d'or algériennes ont été remportées par Bouchkif Nihel (-52 kg), Dris Messouad Redouane (-66 kg) et Abdellah Remouche (-100 kg). Bouchkif qui a battu en finale la Tunisienne, Chayeb Amani, n'a pas caché sa joie après avoir décroché la médaille d'or de la catégorie -66 kg. «Je suis très contente de cette victoire d'autant plus qu'Amani m'avait battue lors de l'Open de Tunis. C'était une finale difficile mais j'ai réussi à gagner par ippon. C'est une grande fierté d'offrir une médaille d'or à l'Algérie», a déclaré à l'APS la native de Remchi dans la wilaya de Tlemcen. De son côté, Dris s'est imposé en finale des -66 kg devant le Marocain Yasser Hnich également par ippon. «C'était une finale difficile car je n'avais aucune information sur mon adversaire. Cette médaille est le fruit de longues heures d'entraînement», a déclaré le champion algérien.

Un peu plus tôt, Abdellah Remouche (-100 kg), avait offert à l'Algérie sa première médaille d'or, en battant en finale le Nigérian Daniel Madu. Cette catégorie a enregistré la participation de trois judokas. Un autres Algérien, à savoir Ahmed Rabahi a raté la médaille d'or de la catégorie -81 kg après sa défaite en finale face au Marocain Yassine El Ataoui, alors que Abdelatif Boubetra (-55 kg), Sabrina Larbi (-63 kg) et Nabila Benbelkacem se sont adjugés la médaille de bronze de la leurs catégories respectives. Le directeur des jeunes talents de la Fédération algérienne de judo (FAJ), Kamel Boussebt, s'est dit «satisfait» des résultats obtenus par les huit judokas algériens engagés aux JAJ-2018. «Nous avons réussi à égaler la moisson de médailles d'or décrochées lors de la dernière édition des JAJ au Botswana en 2014. Nous avons raté l'or dans la catégorie des -81 kg, garçons où ça s'est joué à peu de chose», a estimé Boussebt dans une déclaration à l'APS. «Les résultats obtenus aujourd'hui prouvent que nous avons de jeunes talents sur qui ont peut compter lors des prochaines compétitions internationales. Il faut continuer à travailler avec ces jeunes en leur fournissant de meilleures conditions pour s'épanouir», a ajouté le technicien algérien. Lors de la précédente édition des JAJ, les judokas algériens avaient remporté un total de 4 médailles (3 or et 1 argent). Les autres finales de la journée ont été remportées par la Tunisienne Rania Harbaoui (-44 kg) et Alaeddine Benchalbi (-55 kg), les Marocains Yassine El Ataoui (-81 kg) et Oulaya Khaïri (-78 kg), et l'Egyptienne Salma Abdellah (-63 kg). Les épreuves individuelles de judo des JAJ-2018 ont regroupé 74 athlètes, dont 35 filles issue de 28 pays.