ASSAINISSEMENT DES DETTES ENVERS LA CRL Medouar rassure les présidents de clubs

Par Mohamed BENHAMLA -

Abdelkrim Medouar prend les choses en main

Jeudi, le nouveau président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a tenu une réunion avec les présidents de clubs des deux premiers paliers.

Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de ce conclave, entre autres les calendriers de la nouvelle saison, la situation des joueurs vis-à-vis des clubs et de la Chambre de résolution des litiges (CRL), dettes et créances des clubs, droits TV, homologation des stades. Concernant les dettes des clubs envers leurs joueurs, dont les cas ont été tranchés par la CRL en faveur de ces derniers, plusieurs propositions émanant des présidents présents ont été soumises au premier responsable de la LFP, demandant à ce que des solutions soient trouvées dans l'immédiat, sachant que la date limite pour le paiement de ces dettes est fixée au 31 du mois en cours. Faute de quoi, les clubs qui n'auront pas assaini leurs situations seront interdits de nouvelles licences. Medouar n'a pas été tendre avec ses interlocuteurs, leur indiquant que c'est eux-mêmes qui ont provoqué ces situations difficiles à gérer, en faisant signer des joueurs et des entraîneurs avec des salaires faramineux, alors qu'ils savaient, dès le départ déjà, qu'ils ne pourront honorer leurs engagements avec eux. Selon ce qui est ressorti de la réunion, Medouar a promis de trouver une issue à cette affaire dans les prochaines heures. L'ancien président de l'ASO a indiqué, par contre, qu'il s'agira de la première et dernière fois qu'il interviendra dans ce dossier, appelant chaque club à assumer ses responsabilités. A en croire certaines sources, une décision devrait être prise dans les heures à venir, concernant une prorogation du délai de paiement de ces dettes. Cependant, ajoute-t-on, cela ne devrait pas concerner tous les clubs. Medouar a conseillé aux présidents de clubs d'opter pour des règlements à l'amiable avec leurs joueurs ainsi qu'un retour à l'option du plafonnement des salaires. Par ailleurs, les clubs de Ligue 2 ont demandé à ce que le coup d'envoi du championnat, prévu le 10 août prochain, soit décalé en raison du début tardif de la préparation de plusieurs équipes, à l'image du RC Kouba, dont l'équipe n'a même pas entamé les entraînements.

Mais selon nos informations, aucune suite favorable ne sera donnée à cette demande, même si Medouar a promis d'étudier cela avec les membres de son bureau. Au sujet des droits TV, le successeur de Mahfoud Kerbadj a constaté que la Ligue détient des créances importantes sur deux chaînes de télévision qui détiennent les droits de diffusion des matchs des Ligues 1 et 2.

«La LFP a la ferme intention de récupérer son argent. Sinon, plus de TV dans nos compétitions», a menacé Medouar. Concernant l'arbitrage, il a indiqué que cela n'est pas du ressort de son instance, mais que cette dernière a, toutefois, un droit de regard sur le dossier. Enfin, et s'agissant du point relatif à l'homologation des stades, Medouar a indiqué que ce point est sensible à plus d'un titre, puisqu'il est lié à la sécurité des joueurs et des spectateurs.

Messaoudène Djamel, membre du bureau exécutif de la LFP, a été chargé par ses responsables hiérarchiques de suivre d'une façon permanente ce dossier.