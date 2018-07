DÉSIGNATION DU SUCCESSEUR DE RABAH MADJER Zetchi met les choses au clair

Par Saïd MEKKI -

En attendant une concrétisation

Alors que la sélection algérienne de football est sans staff technique depuis le 24 juin dernier, date du limogeage de Rabah Madjer, Kheireddine Zetchi, vient d'annoncer qu'il faut patienter jusqu'au 1er août «maximum» pour avoir le nom de son successeur.

Les deux noms qui ont été le plus cités pour remplacer Madjer, à savoir le Bosnien, Vahid Halilhdozic et le Français Hervé Renard, viennent de s'exclure eux-mêmes.

En effet, Halilhodzic a fini par refaire son coup de 2014 en refusant d'une manière «indirecte» un retour en Algérie. Et si tel serait le cas finalement, car en football il y a toujours des «surprises», Halilhodzic ne serait plus jamais sollicité par les Algériens. Et ceci, tous les Algériens comprennent bien pourquoi. Et c'est justement dans ce même ordre d'idées que la seconde piste du Français Hervé Renard a été également écartée. Ironie du sort, comme le technicien bosnien, le Français a indirectement «refusé» l'offre algérienne. On se rappelle sa dernière sortie médiatique lorsque Raouraoua était président de la FAF qui a fait réagir ce dernier en publiant un communiqué officiel précisant que Renard ne serait pas sélectionneur des Verts. Et c'est la dernière réaction de Renard, actuellement aux commandes de l'équipe marocaine, et où on parle d'une réunion prochaine avec le président de l'instance fédérale marocaine pour éclaircir sa situation avec la sélection marocaine qui a fait réagir le président de la FAF. «Certaines personnes évoquent mon avenir dans les médias afin de semer le trouble dans l'esprit des Marocains (même) s'il est encore un peu trop tôt pour savoir de quoi il sera fait. Une chose est certaine: par respect pour le Maroc et tous les Marocains, je ne partirai en aucun cas pour une autre nation africaine quelle qu'elle soit. Ceux qui l'affirment se trompent», a-t-il écrit sur son compte officiel Twitter. Zetchi réagit de la même manière que Raouraoua auparavant avec le même sélectionneur. Ce qui veut dire aussi que Renard ne serait plus sélectionneur des Verts. Et c'est justement ce qui fait la «spécificité» des responsables algériens face à une «surenchère». C'est alors que, présent à Sidi Moussa à l'occasion des Jeux africains de la jeunesse, l'opportunité a été saisie par les journalistes qui ont posé la question au président de la FAF au sujet du choix du nouveau sélectionneur des Verts. Zetchi annonce d'abord que «Halilhodzic et Renard ne seront pas les sélectionneurs des Verts». Zetchi dément par la suite «toute négociation avec l'ancien sélectionneur d'Iran, le Portugais Calors Queiroz» avant d'indiquer qu'«il y a deux noms de techniciens étrangers qu'on est en train d'étudier et le nom du futur sélectionneur des Verts sera connu au plus tard au début du mois d'août». Zetchi n'a pipé mot sur les noms de ces deux techniciens étranger mais il a juste tenu à préciser que «le nouveau sélectionneur maîtrise parfaitement la langue française, mais qu'il ne serait pas forcément français». Pour l'objectif du nouveau sélectionneur, le président de la FAF indique que l'objectif visé seraiot tout d'abord la qualification à la CAN et ce n'est qu'après cette compétition qu'on pourrait revoir la suite pour le Mondial 2022 prévu au Qatar.

Enfin il est à noter que dans la logique des choses, et comme la réunion du Bureau fédéral de la FAF est reportée du 24 au 30 juillet, nul doute que ce sera à l'issue de cette réunion que le nom du successeur de Madjer serait annoncé.