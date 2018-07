ARGENTINE Messi ne choisissait pas les joueurs

Le meneur de jeu de l'Argentine Lionel Messi était-il également le sélectionneur de l'Albiceleste durant la Coupe du monde? Pour de nombreux observateurs, c'est la Pulga qui choisissait les titulaires, mais le journaliste de TyC Sports Ariel Senosiain a une version différente. «Après le match contre la Croatie (0-3), les joueurs ont demandé une réunion avec Jorge Sampaoli, a-t-il expliqué. Ils lui ont signifié qu'ils n'avaient pas confiance en lui, et qu'ils voulaient prendre davantage de décisions. Le coach faisait mine de ne pas comprendre, jusqu'à ce que Messi prenne la parole et lui dise: «Vous m'avez demandé des dizaines de fois quels joueurs je voulais voir jouer, et quels autres non, et je n'ai jamais donné un seul nom». Pour rappel, lors du dernier match de la phase de groupes entre l'Argentine et le Nigéria (2-1), Sampaoli avait défrayé la chronique en plein match, en demandant à Messi s'il devait ou non faire entrer Sergio Agüero en jeu.