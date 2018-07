CROATIE Kalinic refuse la médaille

En tant que membre des 23 joueurs croates convoqués, Nikola Kalinic (30 ans) possède le statut de finaliste de la Coupe du monde 2018. Comme tout le groupe, l'attaquant du Milan AC a droit à sa médaille. Seulement voilà, l'ego du joueur convoité par l'Atletico Madrid a pris le dessus. «Merci pour la médaille, mais je n'ai pas joué en Russie», aurait répondu l'avant-centre selon le journal local Sportske Novosti. Et pour cause, le Rossonero avait été expulsé par le sélectionneur Zlatko Dalic après son refus d'entrer en jeu contre le Nigeria (2-0) le 16 juin dernier. Kalinic a donc refusé la récompense qu'il ne pense pas mériter, et l'on imagine que le technicien est d'accord avec lui.