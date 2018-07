FORMULE 1 Hamilton évoque sa prolongation avec Mercedes

Après plusieurs semaines de tergiversations autour de sa prolongation de contrat avec Mercedes, Lewis Hamilton a enfin apposé sa signature sur un nouveau bail avec l'écurie allemande. Le Britannique scelle donc son avenir jusqu'en 2020, et dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, le quadruple Champion du monde avoue qu'il n'a jamais pensé penser à quitter Mercedes. «J'ai dit dès le premier jour que je ne regardais nulle part ailleurs, que je ne parlais à personne d'autre, et que je ne cherchais aucune option. Je sais que les pilotes l'appelaient, et je lui faisais confiance pour ne rien faire, de manière à ce qu'on prenne notre temps. C'était génial. Je suis vraiment satisfait du processus. J'ai apprécié cette phase de négociation. C'est intense, c'est une expérience d'apprentissage parce que vous apprenez beaucoup de choses sur la personne à qui vous parlez et c'est une dynamique intéressante qui m'a plu. C'est mon troisième contrat que j'ai passé en direct, seul, avec l'équipe et je suis vraiment, vraiment intéressé et confiant de ce que je veux faire dans cette équipe et réaliser dans cette équipe, ce que je ne vais pas développer ici, mais cette aventure et les deux prochaines années s'annoncent palpitantes. Je pense qu'on peut faire de grandes choses», explique Lewis Hamilton.