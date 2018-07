HANDBALL L'AS Castors lance une 10e catégorie

L'équipe des U20 a réussi l'accession en Nationale 1 à l'issue de l'exercice passé, durant lequel elle s'est également qualifiée en finale de la coupe d'Algérie qu'elle a néanmoins perdue.

L'AS Castors (Oran) de handball s'apprête à lancer sa dixième catégorie en vue de la saison sportive 2018-2019 malgré le peu de moyens dont dispose cette association sportive créée il y a à peine cinq années, a-t-on appris de son président.

La nouvelle catégorie concerne les seniors filles, a indiqué à l'APS, Abdelkrim Bendjemil, l'ancienne star de la petite balle algérienne, précisant que la création de cette catégorie va permettre de conserver les joueuses de l'équipe des moins de 20 ans, auteures d'un parcours très honorable lors du défunt exercice. «Malgré le peu de moyens dont nous disposons, et même si on est conscient que la mise en place d'une dixième catégorie va nous compliquer davantage la tâche sur le double plan financier et matériel, nous avons décidé d'opter pour cette formule afin de permettre à nos joueuses des moins de 20 ans de poursuivre leur progression dans les meilleures conditions possibles», a expliqué Bendjemil. L'équipe des moins de 20 ans de l'AS Castors a réussi l'accession en Nationale 1 à l'issue de l'exercice passé, durant lequel elle s'est également qualifiée en finale de la coupe d'Algérie qu'elle a néanmoins perdue. Outre ces deux performances, la même équipe s'est classée à la deuxième place lors du challenge national disputé en début de ce mois de juillet à Oran.

Les joueurs de l'AS Castors se sont également illustrés dans le domaine scolaire. Elles étaient d'ailleurs neuf d'entre elles à avoir décroché le bac, au grand bonheur de leur président. «Au sein de notre association, nous accordons beaucoup d'importance au parcours scolaire de nos filles, en adaptant notamment nos séances d'entrainements aux horaires des études pour que les joueuses parviennent à allier avec succès les deux volets», a encore dit Bendjemil. Les neuf heureuses nouvelles bachelières de l'AS Castors sont: Abzar Chahinaz, Alliouche Chaimaa, Mial Imene, Belkadi Zoubir Djazia, Khaled Khodja Hadjer, Chaoua Houda, Bensmail Kawtar, Ouafi Ghizlane, Ait Mahdi Khadidja.