LIVERPOOL Ça sent la fin pour Fekir

Nabil Fekir à Liverpool, cela ne devrait finalement pas se faire. Alors que le club anglais a obtenu un accord avec l'O Lyon avant le Mondial en Russie, la visite médicale du néo-champion du monde ne s'est pas révélée concluante. Résultat, l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, n'est plus vraiment intéressé par l'arrivée du milieu offensif français. «Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour la saison prochaine et je ne pense pas qu'on fera quelque chose de plus pendant le mercato. Je suis presque sûr de cela, a indiqué l'Allemand en conférence de presse. Nous avons notre équipe à présent et c'est le plus important. Nous n'étions pas mauvais l'année passée mais nous devions nous renforcer, et c'est ce que nous avons essayé de faire pendant ce marché des transferts».