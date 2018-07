MILAN AC Début des négociations avec Benzema?

Arrivé au Real Madrid en 2009, Karim Benzema pourrait, comme Ronaldo, quitter la Maison Blanche cet été. En effet, le Milan AC fait le forcing pour recruter l'attaquant français, qui ne serait pas insensible aux sirènes du club italien.

412 matchs, 192 buts, 4 Ligue des Champions et des titres à la pelle. Karim Benzema (30 ans) n'a plus à prouver au Real Madrid, dont il est le 7e meilleur buteur dans l'histoire. A part peut-être une chose: qu'il peut briller sans son binôme de toujours, Ronaldo, parti du côté de la Juventus Turin cet été. Chose qui pourrait ne pas se réaliser. D'après les informations de Gianluca Di Marzio, l'ancien Lyonnais pourrait effectivement quitter la Maison Blanche dans les jours à venir. Et pour cause, celui-ci a, selon le journaliste italien, très informé sur le mercato, donné son aval pour rejoindre... le Milan AC. Di Marzio affirme que le buteur tricolore a envoyé des intermédiaires dans la cité lombarde, lundi dernier, afin de discuter avec le septuple champion d'Europe. Benzema aurait d'ailleurs directement parlé avec l'entraîneur rossonero, Gennaro Gattuso, lui donnant son aval pour rallier San Siro. Bien évidemment, on est encore très loin d'un accord global. En effet, il faut désormais trouver un terrain d'entente sur le plan financier avec Benzema, qui souhaite négocier un contrat de quatre saisons avec à la clé, le même salaire qu'il perçoit actuellement, soit 9 millions d'euros par an. La formation transalpine va également devoir convaincre le Real Madrid, qui réclame la coquette somme de 50 millions d'euros pour donner son feu vert, mais qui doit surtout trouver un numéro 9 de calibre international pour compenser le possible départ du Bleu. Chose qui n'est visiblement pas simple à réaliser alors que le prix des buteurs ont sérieusement flambé ces derniers mois.