OGC NICE Attal dans le groupe contre Charleroi

L'international algérien Youcef Attal, fraîchement recruté par l'OGC Nice en provenance de Courtrai est convoqué pour le match amical des Azuréens contre Sporting Charleroi, qui s'est joué dans la soirée d'hier. L'ancien latéral droit de Paradou AC a figuré dans le groupe des 23 joueurs convoqués par l'entraîneur Patrick Vieira pour le déplacement à Charleroi. Ce sera le troisième match amical de l'été des Niçois, après le FC Stade Nyonnais (D3 suisse, victoire 4-2) et le Sporting Portugal (0-1). Le défenseur algérien de 22 ans s'est engagé mardi dernier avec l'OGC Nice en provenance de Courtrai (Belgique). Il est devenu la 3e recrue niçoise de l'été, après Danilo Barbosa et Christophe Hérelle. Pour s'offrir les services de Attal, l'OGC Nice a déboursé environ 3 millions d'euros assorti d'un pourcentage à la revente, pour le joueur algérien. Youcef Attal a été appelé pour la première fois en sélection nationale en juin 2017 à l'occasion des matchs contre respectivement la Guinée (2-1) en amical et le Togo (1-0) en qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2019. Il compte quatre sélections.