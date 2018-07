REAL MADRID Vinicius Jr arrive

Le jeune footballeur prodige brésilien Vinicius Junior, recruté à prix d'or par le Real Madrid, a promis vendredi lors de sa présentation de faire «beaucoup d'efforts» pour s'intégrer au club merengue à à peine 18 ans. Jouer au Real Madrid, «c'est la plus grande chance qu'un joueur de football peut avoir. Je vais faire beaucoup d'efforts pour montrer que je mérite cette chance», a déclaré le joueur au stade Santiago-Bernabéu. Recruté à 16 ans par le Real pour un montant estimé à 45 millions d'euros alors qu'il n'avait que deux matchs professionnels dans les jambes, Vinicius Junior avait été re-prêté dans la foulée à son club formateur au Brésil, Flamengo, pour s'aguerrir. Devant les supporters et en présence de son compatriote Ronaldo, star du Real au début des années 2000, il a enchaîné les gestes techniques avec aisance. «Nous sommes convaincus que Vinicius Junior est l'un de ces joueurs qui marqueront l'avenir d'une manière très spéciale», a déclaré le président du club Florentino Pérez, louant «un joueur qui vient d'avoir 18 ans il y a quelques jours, mais qui est déjà considéré comme l'un des grands espoirs du football brésilien et du football mondial».