MANCHESTER CITY Débuts encourageants de Mahrez

Par Mohamed BENHAMLA -

Dans la soirée du vendredi à samedi, Manchester City s'est incliné en amical face à Borussia Dortmund (1-0), à Chicago. Et cette rencontre a été l'occasion pour l'international algérien Riyad Mahrez de faire sa première apparition sous ses nouvelles couleurs. Il a été incorporé d'entrée avant de céder sa place après 72 minutes de jeu. Dans l'ensemble, il a été crédité d'une très bonne prestation, lui qui aurait pu inscrire un très beau but sur un coup-franc, n'était-ce l'intervention du gardien allemand, Marwin Hitz. Son coach, Pep Guardiola, a estimé que, malgré cette défaite, l'international algérien de 27 ans a su tirer son épingle du jeu. «J'ai vu de belles prestations de mes jeunes joueurs, malgré cette défaite, je suis satisfait. Quant à Mahrez, pour sa première apparition, il été bon», a-t-il déclaré. Mahrez, quant à lui, a déclaré à l'issue de cette rencontre: «Je me sens très bien. Ce fut un bon match. Nous avons eu de bons moments. Le plus important était de prendre quelques minutes, de courir et d'essayer de jouer de la façon dont City joue. Le match face à Chelsea (le 5 août prochain pour le compte du Community Shield; ndlr) sera un très bon test pour nous. Ce sera une bonne opposition.»