COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE Infantino et Coe encore écartés

Infantino briguera un second mandat en juin prochain

Une Afghane, Samira Asghari, figure parmi les neuf nouveaux membres du Comité international olympique qui doivent être élus en octobre, a annoncé le CIO qui veut envoyer «un signal» en faveur de la défense des droits des femmes. Le président de la FIFA, Gianni Infantino et son homologue de l'athlétisme, Sebastian Coe, ne figurent pas sur cette liste alors que leurs instances sont pourtant deux des principales fédérations sportives mondiales. L'entrée de ces neuf nouveaux membres, trois femmes et six hommes, sera avalisée en octobre lors d'une session du CIO à Buenos Aires. Membre du Conseil olympique asiatique, Samira Asghari, 24 ans, «est une jeune femme très active pour la promotion des droits des femmes à pratiquer le sport en Afghanistan», a expliqué devant la presse Thomas Bach, président du CIO. «Par cette nomination, nous voulions envoyer un signal non seulement aux femmes et aux hommes d'Afghanistan, mais aussi vers tous ces pays où les femmes font face à de sérieux obstacles pour pratiquer un sport», a ajouté Bach à l'issue d'une réunion de la Commission exécutive. Les deux autres femmes sont Daina Gudzineviciute, présidente du Comité olympique de Lituanie et Felicite Rwemarika, 1re vice-président du Comité olympique du Rwanda. Le Japonais Morinari Watanabe, président de la Fédération internationale de gymnastique (FIG), a également été retenu tout comme le Brésilien Andrew Parsons, à la tête du Comité international paralympique (IPC). L'Italien Giovanni Malago, président de son Comité national, olympique rejoindra le CIO alors que l'Italie devrait présenter une candidature aux Jeux plympiques d'hiver 2026. Les trois autres hommes sont Camilo Perez Lopez Moreira, patron du Comité olympique du Paraguay, William Frederick Blick, président du Comité olympique d'Ouganda et le Prince Jygyel Ugyen Wangchuck, président du Comité olympique du Bhoutan. Alors que leurs prédécesseurs Sapp Blatter et Lamine Diack ont longtemps siégé au CIO, avant d'être rattrapés par des scandales de corruption, l'Italo-Suisse Gianni Infantino, à la tête de la FIFA et le Britannique Sebastian Coe, patron de l'IAAF, ne figurent pas sur cette liste.

Pour les deux hommes, «nous nous approchons rapidement de leur période de réélection», a expliqué Bach. Infantino briguera ainsi un second mandat en juin prochain lors d'un congrès de la FIFA à Paris. «Le CIO ne voulait pas donner l'impression de vouloir interférer dans la campagne pour l'élection de l'an prochain.

De plus, nous avons convenu avec Seb (Coe) qu'il avait d'autres priorités dans l'immédiat qui sont de mettre en place les réformes qu'il a lancées à l'IAAF», a ajouté Bach. Le CIO qui compte actuellement 97 membres actifs, en comptera 106 après sa session d'octobre.