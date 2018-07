PLACÉE À LA TROISIÈME POSITION 12 médailles supplémentaires dont trois en or pour l'Algérie

Le judo algérien confirme sa bonne forme du moment

L'Algérie a récolté un total de 12 médailles dont 3 en or, vendredi lors des épreuves de la 3e journée des Jeux africains de la Jeunesse JAJ-2018 qui se déroulent à Alger (18-28 juillet).

La première médaille d'or de la journée a été remportée grâce au judo dans l'épreuve par équipes (mixte).

L'Algérie a dominé en finale le Nigeria sur le score de 6 à 2, disputée à la salle Harcha-Hacène (Alger).

A la faveur de ce succès, les judokas algériens concluent leur participation aux JAJ-2018 à la première place du classement général par équipes avec 8 médailles (4 or, 1 argent, 3 bronze).

La médaille de bronze de l'épreuve par équipes est revenue au Burundi qui s'est imposé aux points (40-32) face à la Tunisie, alors que la confrontation directe s'est soldée par égalité 4 à 4.

Jeudi, les judokas algériens avaient dominé les épreuves individuelles des JAJ-2018, en décrochant 7 médailles (3 or, 1 argent, 3 bronze).

En gymnastique, l'Algérie a réalisé une belle moisson avec deux médailles en vermeil remportée au concours par équipes de la gymnastique rythmique, remportées par Issad Yasmine, Mendil Manel, Mellouka Samah et Takarli Sid Ahmed, devançant les Egyptiennes, médaillées d'argent et les Béninoises, médaillées de bronze.

Aux épreuves individuelles de la gymnastique artistique (3 agrès pour les messieurs et deux agrès pour les filles), Sihem Hamidi (saut) a offert à l'Algérie l'or.

Les gymnastes algériens se sont également adjugés 2 médailles en argent et 3 en bronze.

L'haltérophilie algérienne a remporté trois nouvelles médailles de bronze grâce à l'athlète Nihad Belounis (53kg), qui a eu le mérite d'améliorer ses charges, vendredi à la salle omnisports de Bordj El-Kiffan (Alger).

Belounis, âgée de 15 ans, la plus jeune athlètes des cinq engagées, a arraché 57kg, échouant à 1 kilos de l'argent, et 72kg à l'épaulé jeté, remportant un total de 129 kg.

En cyclisme, les filles algériennes ont beaucoup attendu pour se voir enfin offrir une médaille de bronze du 'contre- la montre'' par équipes disputé entre Réghaïa et Rouiba (Alger), une épreuve remportée par les Ethiopiennes.

Les courses se sont disputées dans une mauvaise organisation, le jury des commissaires a annoncé quatre résultats différents avant de valider la liste finale des vainqueurs sans donner les chronos.

«La cellule de communication de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) s'excuse des résultats publiés auparavant en raison d'une erreur que le jury des commissaires explique par un problème d'alimentation électrique du système électronique des transpondeurs», indiqué la FAC dans un communiqué publié sur sa page officielle sur Facebook.

Chez les garçons, l'Algérie a échoué à monter sur le podium.

Le titre est revenu à l'Ethiopie devant le Maroc et l'Egypte.

En Taekwondo, la déception fut grande pour Soualili Nesrine (-55 kg) et Achouak Bouderaâ (-63 kg), éliminées en quarts de finale, alors qu'Abdallah Addad (-63) n'a pas réussi à passer le premier tour.

En volley-ball, l'Equipe nationale féminine a disposé la salle omnisports d'Aïn-Taya du Botswana (3-0), alors que chez les garçons, l'Algérie s'est inclinée face à l'Egypte (0-3) en match disputé à la salle communale de Rouiba.

Enfin, l'Equipe nationale du rugby à sept a échoué à atteindre le dernier carré des 3es Jeux africains de la jeunesse JAJ-2018 d'Alger (18-28 juillet), à l'issue de sa défaite vendredi face au Burkina Faso 17 à 10 (bien 17-10) au stade olympique du 5-juillet, en clôture du premier tour (Gr.B).