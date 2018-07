MOHAMED HATTAB, MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS "Le choix du nouveau sélectionneur doit être judicieux"

Le MJS suit attentivement le dossier des Verts

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a appelé, hier à Alger, à ce que le choix du nouveau sélectionneur national soit fait d'une manière «judicieuse» histoire de permettre aux Verts de retrouver leur place au-devant de la scène. «D'après nos informations, les responsables de la Fédération algérienne de football sont en contacts très avancés avec le prochain sélectionneur national. Le choix doit se faire d'une manière judicieuse, en prenant en compte plusieurs paramètres dans le but de permettre à la sélection nationale de retrouver sa place», a affirmé le premier responsable du secteur des sports en Algérie. Et il semble que le MJS, comme tout Algérien, n'a pas encore avalé l'absence de l'Algérie à la dernière édition du Mondial 2018 en Russie. «Passé cette période de déception, nous devons nous projeter vers l'avenir. Notre sélection nationale doit se qualifier à la prochaine édition de la Coupe du monde au Qatar en 2022. Pour y parvenir, la préparation doit commencer dès maintenant, en ne négligeant aucun aspect», a-t-il dit encore dans ce sillage. Mais avant cette édition du Mondial, nous aurons à atteindre un objectif à court terme, qui est la qualification à la CAN 2019, qui aura lieu au mois de janvier prochain au Cameroun. Les Éliminatoires pour cette compétition continentale débuteront au mois de septembre prochain avec ce déplacement à Banjul pour donner la réplique à la Gambie. Une rencontre où seule la victoire comptera pour les Verts afin de parer à toute mauvaise nouvelle dans la suite de cette campagne. Au sortir de la réunion du Bureau fédéral le 24 juin dernier, le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, avait fixé les critères du choix du successeur de Rabah Madjer à la tête des Verts, entre autres son expérience avec d'autres sélections africaines ainsi que sa maîtrise de la langue française, ce qui facilitera sa communication avec les joueurs et les médias. Depuis, plusieurs noms ont été annoncés, mais jusqu'à l'heure, aucune concrétisation n'a encore eu lieu et ce dossier continue de tenir en haleine les mordus de la sélection nationale. Zetchi avait annoncé que parmi les techniciens convoités, il y avait Vahid Halilhodzic et Hervé Renard, mais ces deux derniers ne viendront finalement pas, ce qui laisse, donc, les spéculations aller bon train. Zetchi n'a, depuis, pipé mot sur les techniciens qui se trouvent sur son calepin, se contentant juste de dire qu'il s'agit «de coachs d'envergure internationale» et «qui ne seront forcément pas français». Le délai fixé par Zetchi pour l'annonce de l'identité du nouveau patron des Verts est pour le début du mois prochain. D'ici là, les fans de l'EN croisent les doigts en attendant «un bon choix».