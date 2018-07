AVANT D'AFFRONTER L'ES SÉTIF EN LDC Le TP Mazembe veut un stage au Maroc

Le TP Mazembe, l'un des adversaires du MC Alger et de l'ES Sétif dans le groupe B de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football, envisage d'effectuer un stage de deux semaines au Maroc avant son déplacement à Sétif pour affronter l'Entente le 17 août dans le cadre de la 5e journée, a rapporté hier le site officiel du club congolais.

Le TP Mazembe reste sur une victoire face au MCA (1-0) dans le cadre de la 3e journée.

Les joueurs de l'entraîneur Pamphile Mihayo se déplaceront demain à Alger pour défier le «Doyen» vendredi au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h00) pour le compte de la 4e journée.

Le match, qui devait avoir lieu au stade olympique du 5-Juillet d'Alger a été délocalisé en raison du déroulement des 3es Jeux africains de la jeunesse dans la capitale.

Au terme de la 3e journée, le TP Mazembe caracole en tête du groupe avec 9 points, soit cinq longueurs de plus que son poursuivant direct, le MC Alger (4 points). L'ESS, vainqueur lors de la précédente journée chez elle face au Difaâ Hassani El-Jadidi (2-1) pointe à la 3e place (3 points), alors que le représentant marocain ferme la marche avec un seul point.