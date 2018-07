CAF AWARDS 2018 Dakar ville hôte de l'évènement

La cérémonie de remise des CAF Awards 2018 se tiendra le 8 janvier prochain. Ce sera à Dakar, la capitale du Sénégal.

L'annonce a été faite par le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor.

«Le chef de l'Etat (Macky Sall), qui a reçu en audience le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a donné son accord pour que notre capitale abrite cette importante manifestation du football continental», a dit Senghor dans des propos relayés par l'Agence de Presse sénégalaise.

L'entretien qui s'est déroulé en présence du ministre sénégalais de la Jeunesse et des Sports et Senghor, a porté sur plusieurs sujets d'actualité et notamment les conditions d'organisation de la dernière Coupe du monde en Russie.

«C'est un grand honneur pour notre pays et pour le football sénégalais d'organiser cet événement», a ajouté le patron de l'instance dirigeante du foot sénégalais avant d'indiquer que le chef de l'Etat sénégalais met tout en oeuvre pour la réussite de l'événement. Ahmad Ahmad a, pour sa part, réitéré sa grande satisfaction d'avoir procédé à la cession définitive aux autorités sénégalaise du Centre de Guéréo situé à 80 km de Dakar et devant constituer pour la Fédération sénégalaise de football un socle pour ses programmes de formation destinés aux jeunes, footballeurs, aux

arbitres, et toutes autres spécialités oeuvrant dans l'environnement direct du football national et régional.

Les deux présidents se sont quittés sur la promesse de veiller à renforcer mutuellement la base de développement et de rayonnement du football sur le continent africain.

Pour rappel, c'est la capitale ghanéenne, Accra, qui a accueilli la cérémonie de remise des CAF Awards 2017.

Le trophée avait été gagné par Mohamed Salah qui, d'ailleurs, n'est pas loin de le remporter une deuxième fois consécutive vu la saison époustouflante qu'il a faite avec Liverpool.