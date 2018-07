FORMULE 1 Le GP d'Allemagne pas reconduit?

Le contrat du grand prix d'Allemagne, qui ne se disputait plus que tous les deux ans depuis 2014, s'est achevé hier. Et il y a de grandes chances qu'il ne soit pas reconduit. Hockenheim n'a plus les moyens de signer un nouvel accord. Et le nouveau propriétaire du Nürburgring, l'autre tracé allemand qui a organisé le Grand Prix, ne semble pas disposé à reprendre la main. «Il faut de l'argent pour accueillir la F1. Certains pays sont prêts à payer. Ce n'est manifestement pas le cas chez nous. Les gens, ici, travaillent dur pour cela, mais n'ont pas le soutien de l'État», expliquait jeudi Sebastian Vettel. Silverstone, autre circuit emblématique, verra son contrat s'achever l'an prochain alors que Liberty, lors de son rachat de la F1 fin 2016, avait affirmé vouloir conserver les tracés historiques du Vieux Continent.