HALTÉROPHILIE Mission accomplie pour les cadets algériens

L'haltérophilie algérienne, engagée avec six athlètes (3 garçons et 3 filles), a réussi un total de 18 podiums lors des trois jours de compétition consacrés à la discipline, en présence de plus de 50 athlètes de 15 pays. Une moisson qualifiée de «bonne performance» par la Direction technique nationale (DTN) et les entraîneurs nationaux qui avaient pronostiqué «plusieurs» médailles, notamment en argent et en bronze, en raison d'une présence «qualitative» d'haltérophiles de pays africains, surtout ceux qualifiés aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-2018), prévus à Buenos Aires en Argentine du 6 au 18 octobre. «La direction technique est satisfaite des médailles obtenues et des performances réalisées par nos jeunes athlètes.

Les JAJ-2018 nous ont permis d'évaluer le travail des entraîneurs et notre niveau technique. Le niveau africain a beaucoup évolué. Il y a des pays qui ont des traditions en haltérophilie et sont pour l'instant intouchables (Egypte et Nigeria notamment)», a indiqué le DTN Djamel Aggoun. Farid Saâdi (17 ans) s'est distingué de fort belle manière en offrant à l'Algérie 3 médailles d'or chez les +85 kg, avec des charges réalisées pour la première fois: 130 kg à l'arraché et 160 kg à l'épaulé-jeté, totalisant 290 kg.