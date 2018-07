IMPACT MONTRÉAL Taïder sur la lancée

L'international algérien, Saphir Taïder, ne s'arrête plus de marquer en MLS depuis quelques journées. Le milieu de terrain de 26 ans a inscrit son quatrième but en quatre matchs après son premier doublé face au Colorado Rapids, un but face à San Jose et enfin un but face au Timbers de Portland. Les Montréalais ont mené à deux reprises au score avant d'être accrochés par les Timbers de Portland (2-2). Saphir Taïder a ouvert la marque à la 23' en reprenant un centre de Alejandro Silva, avec une frappe au sol au deuxième poteau. Saphir Taïder a été élu homme du match Vidéotron pour son apport dans le bon résultat de son équipe, l'Impact de Montréal.