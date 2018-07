LEICESTER CITY Slimani ouvre son compteur buts

Pour sa phase de préparation pour la nouvelle saison, Leicester City a rencontré l'équipe de Notts County dans un match qui a connu la présence de Islam Slimani sur le banc des Foxes. L'attaquant algérien, qui est toujours proche de quitter le King Power Stadium, a fait son entrée dès la 62' à la place de Diabaté et il n'a pas manqué l'occasion pour marquer un but 10 minutes plus tard, après avoir profité d'une passe de l'autre attaquant «indésirable», Ulloa. Score final 4-1 pour Leicester City et Slimani qui recherche un club puisque ses dirigeants veulent toujours s'en séparer.