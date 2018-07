RUGBY À SEPT Les Verts prennent la cinquième place

La sélection algérienne de rugby à VII a pris la cinquième place du tournoi des Jeux africains de la jeunesse JAJ-2018 en battant successivement le Maroc (10-05) et la Côte d'Ivoire (19-05), en matchs de classement samedi au stade Olympique du 5-juillet (Alger) alors que le titre est revenu à l'Afrique du Sud. L'équipe algérienne, sous la conduite de l'entraîneur sénégalais Ousmane Mané, a d'abord battu son homologue marocaine lors de sa première sortie 10-05 (mi-temps: 05-05) avant d'enchaîner avec un second succès contre les Ivoiriens 19-05 (mi-temps: 07-05). De son côte, l'Afrique du Sud a remporté le tournoi et la médaille d'or en battant en finale la Namibie sur le score de 32-12.