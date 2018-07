TOUR DE FRANCE En lutte contre la fraude technologique

Tous les vainqueurs d'étapes du Tour de France y passent: le vélo sur lequel ils lèvent les bras sera contrôlé, passé au détecteur de moteur. Après la ligne d'arrivée, des membres de l'Union cycliste internationale (UCI) accompagnent le vélo du gagnant ainsi que quelques autres choisis au préalable. Les vélos sont placés dans une cellule de contrôle à rayon x. Les contrôleurs vérifient qu'il n'y a pas d'éléments supplémentaires sur les vélos qui fourniraient de l'énergie à la roue. En cas de forte suspicion, le vélo est entièrement démonté et deux endroits sont particulièrement scrutés: les jantes et le boitier de pédalier. L'UCI a investi 500 000 euros dans la lutte contre la fraude technologique. De plus, un camion garé près de la ligne d'arrivée observe la course et effectue une sorte d'arbitrage vidéo. Un dispositif qui s'ajoute aux caméras thermiques et aux contrôles journaliers. Au total, plus de 1 500 contrôles ont été effectués et aucune tricherie constatée depuis le début du Tour.