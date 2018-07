USM ANNABA Ziaya et Kebaïli en renfort

Libre après la fin de son aventure avec le MC El Eulma, l'ancien attaquant international algérien Abdelmalik Ziaya a trouvé preneur. Âgé de 34 ans, Ziaya s'est engagé en faveur du promu en Ligue 2, l'USM Annaba. L'ancien buteur de l'ES Sétif et Al Ittihad en Arabie saoudite a donc décidé de continuer sa carrière et de ne pas raccrocher les crampons. De son côté le club de Annaba a enregistré l'arrivée du jeune milieu de terrain du CSC, Cherfi Kebailli, sous forme de prêt. La direction qui souffre en ce moment d'une crise économique essaye d'avoir des joueurs en fin de contrat et sous forme de prêt pour espérer faire bonne figure.