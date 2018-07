JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE:UNE BONNE MOISSON POUR LES ATHLÈTES ALGÉRIENS 27 nouvelles médailles dont 8 en or

Les athlétèes algériens se distinguent

L'Algérie a récolté 27 nouvelles médailles dont 8 en or, lors de la 4e journée des Jeux africains de la Jeunesse (JAJ-2018) qui se déroulent jusqu'au 28 juillet courant sur différents sites à Alger et Tipasa.

Les deux premières médailles d'or de la journée ont été remportées par l'aviron, où la sélection féminine a brillé dans les épreuves du skiff et du double-scull, disputées au barrage de Boukerdane (Tipasa). Ces breloques en métal précieux ont été l'oeuvre de Benchadli Nihed (en skiff) et du tandem Racha Manceri et Amira Sabouh (en double-scull), validant par la même occasion leurs billets pour les prochains Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ-2018), prévus du 6 au 18 octobre à Buenos-Aires (Argentine). La moisson algérienne en aviron a été bonifiée par une médaille de bronze, oeuvre du tandem Mustapha Aymen et Mustapha Meziane chez les garçons, mais qui ne leur permet pas de se qualifier au rendez-vous argentin. Néanmoins, les différentes sélections algériennes engagées dans cette 3e édition des JAJ ont continué à rafler des médailles, à commencer par la gymnastique (artistique et aérobic), ayant remporté dix breloques à elle seule (2 or, 3 argent et 5 bronze), et rien que pendant la troisième journée des épreuves, qui se déroulent à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Six de ces médailles (1 or, 1 argent et 4 bronze) ont été remportées par la sélection algérienne (garçons et filles) de gymnastique artistique, qui fut largement dominée par les Egyptiens, ayant raflé 16 médailles (7or, 5 argent et 4 bronze). La médaille d'or algérienne en gymnastique artistique a été l'oeuvre de Sofia Nair aux épreuves de la poutre, devançant ainsi les deux Egyptiennes, Abou El Hacen Jana et Melige Salma. La médaille d'argent quant à elle a été remportée par Djaber H'Mida aux barres parallèles, alors que les quatre médailles de bronze ont été décrochées par Bilel Bellaoui (barres parallèles), Aïssa Abdenour (barre fixe), Nair Sofia (Sol) et Razia Djafour (barres asymétriques). Aux épreuves de l'aérobic garçons et filles (solo, duo, trio et mixte), les Algériens ont remporté quatre médailles (1 or, 2 argent et 1 bronze), derrière les Egyptiens avec cinq médailles (2 or, 1 argent et 2 bronze). Le gymnaste algérien Takarli Sid Ahmed a remporté la médaille d'or dans l'épreuve du solo (garçons), alors que ses compatriotes Melouka Samah et Takarli Sid Ahmed ont pris l'argent en duo mixte. Pour leur part, Isaâd Yasmine, Mendil Manel et Mellouka Samah se sont contentées du bronze dans l'épreuve du trio féminin, tout comme leur compatriote Melouka Samah dans l'épreuve du solo féminin. La moisson algérienne s'est poursuivie avec le tir à l'arc où la sélection garçons a pris l'argent dans l'épreuve par équipes, alors que l'Egypte a survolé la compétition avec 6 médailles (3 or, 2 argent, 1 bronze), suivie de la Namibie (1 or et 1 argent), au moment où le Maroc a complété le podium avec 1 or et 1 bronze. Plus tard dans l'après-midi, c'était au tour du taikwondo, le badminton, le tennis de table, l'haltérophilie et le cyclisme de bonifier la moisson des Verts, en remportant de nouvelles médailles, dont certaines en métal précieux. Dans ce domaine, c'est l'haltérophilie qui a été la discipline la plus prolifique, notamment, avec les trois médailles d'or de Farid Saâdi dans les épreuves de 130 kg (arraché), 160 kg (épaule jeté), 290 kg (total). Le badminton aussi a offert à l'Algérie un médaille en métal précieux, grâce au tandem Linda Mazri et Hala Bouksani avec en prime la qualification de cette dernière pour les prochains Jeux olympiques de la Jeunesse, prévus au mois d'octobre, en Argentine. En taikwondo, c'est Amar Ihedjadjen qui a décroché la médaille de bronze chez les plus de 73 kg, imité par les sélections de tennis de table et de cyclisme, ayant également offert deux breloques en bronze à leur pays.