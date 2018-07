TOUFIK ROUABAH, NOUVEL ENTRAÎNEUR DU CR BELOUIZDAD "Celui qui a peur, n'a qu'à rester chez lui"

Par Mohamed BENHAMLA -

Course contre la montre pour les Rouge et Blanc

C'est dans la matinée d'hier que le nouvel entraîneur du Chabab de Belouizdad, Toufik Rouabah, a dirigé sa première séance d'entraînement au stade du 20-Août d'Alger.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette séance, le technicien en question a expliqué qu'il fallait s'entendre avec les dirigeants du Chabab sur quelques points avant d'apposer sa signature sur son nouveau contrat. «Après avoir éclairci tous les points, nous nous mettons, désormais, au travail pour faire avancer les choses dans le bon sens. Avec les membres de mon staff, nous sommes déterminés à réussir notre mission et chacun d'entre nous se donnera au maximum pour y parvenir», a déclaré l'ancien coach de l'ESS, du MCEE et des Saoudiens d'Al-Raed. Evoquant la situation difficile dans laquelle se trouve le club, Rouabah a indiqué que tout le monde au Chabab est dans l'obligation de faire avec et de s'y adapter. «Je n'ai aucunement peur de quoi que ce soit. Celui qui a peur n'a qu'à rester chez lui.

On s'attend à travailler dans des conditions un peu difficiles, certes, mais on ne veut pas rester focalisés sur ce point seulement. Nous devons nous mettre au travail et faire face à tout cela, en espérant que la situation rentre dans l'ordre dans les meilleurs délais», rassure-t-il. A la question de commenter la qualité de l'effectif qu'il a sous les mains, le coach a indiqué qu'il est encore tôt d'apporter le moindre jugement, d'autant qu'il n'a dirigé, jusque-là, qu'une seule séance. «Le plus important, dans un premier temps, est de connaître la mentalité du groupe et savoir comment peut vivre ce club. Le club a des manques et il se pourrait qu'il y ait du renfort pour la suite du parcours, avec trois ou quatre joueurs», sans pour autant préciser les postes à renforcer. Mais à en croire certaines sources, il s'agira de l'axe de la défense et la pointe de l'attaque. D'ailleurs, le défenseur Sabri Boumaïza, passé cet été du RC Kouba à l'ES Sétif avait rendez-vous dans la soirée d'hier, avec le directeur général du CRB, Ahmed Djaâfer, pour négocier une éventuelle arrivée. Et puisque le temps presse, Rouabah veut trancher au plus vite sur le lieu du stage estival.

Dans ce sillage, il affirme que le choix portera sur l'École supérieure d'hôtellerie et de restauration de Aïn Benian ou la Tunisie.

«Cela dépendra de la disponibilité de sparring-partners», a-t-il dit. Enfin, Rouabah a indiqué que son objectif sera de donner une identité de jeu à son équipe. «Nous allons tenter d'assurer le maintien le plus tôt possible. Après cela, l'on visera le haut du tableau», a-t-il conclu, non sans lancer un appel aux supporters leur demandant de rester unis autour de leur équipe. Avec l'arrivée de Rouabah, la composante du staff technique du Chabab est désormais au complet. Didine Maroc sera l'entraîneur adjoint, Mourad Ikiouane préparateur physique, alors que Mourad Benameur s'occupera des gardiens de but. Ceci, en attendant la désignation du manager général, qui devrait être l'ancien capitaine Karim Bakhti.