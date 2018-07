Les organisateurs répondent à leurs "détracteurs"

Par Saïd MEKKI -

Certains membres des délégations hôtes de l'Algérie ont réagi d'une manière «inélégante», critiquant les conditions d'hébergement et de transport dans notre pays. Cette attitude met très mal à l'aise les Algériens d'une manière générale, dans la mesure où nos traditions sont connues à travers le monde entier. L'hospitalité algérienne est une «véritable marque déposée». Mais, apparemment, certains membres veulent discréditer l'Algérie, car sachant qu'elle constitue un véritable «candidat» à des organisations d'autres manifestations d'envergure. Et cette situation a connu une telle médiatisation au sein des délégations que le directeur général du Comité d'organisation des Jeux africains de la jeunesse (Cojaj) Alger-2018, Abdelhalim Azzi, a dû intervenir pour mettre les choses au point et surtout démentir des allégations nuisant au pays hôte. «Après quatre jours de compétition, je peux dire que je suis satisfait globalement de l'organisation de ces JAJ-2018. Je suis à cheval pour être attentif aux doléances des délégations étrangères. C'est vrai qu'il pourrait y avoir des insuffisances, mais nous sommes en train de tout faire pour y remédier», a-t-il affirmé. Il est vrai que tous les pays organisateurs enregistrent des imperfections au fil du déroulement de la compétition qu'ils tentent de régler dans la mesure du possible. Car certaines imperfections ne sont pas dues essentiellement au pays organisateur. Comme c'est le cas de «ces perturbateurs». Et gérer plus de 3 000 athlètes issus de 54 pays présents lors de cette 3e édition des JAJ afin de concourir dans 30 disciplines n'est pas chose aisée, que cela soit bien précisé à l'avance. Ensuite et pour revenir aux spéculations des délégations qui critiquent l'hébergement et les transports, le président du Cojaj tient à préciser: «Je tiens une réunion quotidienne chaque matin à 7h00 avec les chefs de mission des pays participants pour évoquer les différents points liés à l'organisation des Jeux, avant de donner des instructions aux différents responsables des commissions, chacun dans son domaine, dans le but d'améliorer les choses.»

Invité à commenter les dernières interventions de délégations étrangères aux différents médias algériens dans lesquelles elles critiquaient ouvertement les conditions d'hébergement, Abdelhalim Azzi a réagi: «Ce genre de déclarations a pour objectif de perturber le déroulement des JAJ». Mieux encore, le président du Cojaj tient surtout à préciser qu'«à mon niveau, je n'ai reçu aucune réclamation». Et de préciser: «Nous avons mobilisé de gros moyens pour retaper les sites d'hébergement et offrir toutes les conditions permettant à tout le monde d'être à l'aise.» Et pour montrer toute la transparence dans le travail du Cojaj, le premier responsable de ce Comité d'organisation d'importance capitale a conclu en ces termes: «J'invite tous les journalistes à constater de visu que tout ce qui a été dit est faux.» Sans commentaire...