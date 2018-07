AVIRON Deux médailles d'argent en double-scull

Les rameurs algériens ont récolté deux médailles d'argent dans la spécialité du double-scull, ce dimanche au barrage de Boukerdane (Tipaza), pour le compte de la 4e journée des épreuves d'aviron des Jeux africains de la jeunesse (JAJ 2018). Ces deux médailles en métal blanc sont les résultats de la performance des duos, Lyes Anibi et Naïl Nekkache, chez les messieurs et Amira Sebouh et Nour El Houda Saidoun chez les féminines. Samedi, les Algériens se sont distingués en remportant trois médailles, dont deux en or. Les médailles en vermeil sont l'oeuvre de la skiffeuse, Nihad Benchadli, et de sa paire, Amira Sebouh et Racha Manseri, en deux sans barreur. Ces dernières ont réussi également à composter leurs billets pour les prochains Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ 2018), prévus du 6 au 18 octobre prochain à Buenos Aires (Argentine).