BASKET-BALL 3X3 (GARÇONS - FILLES) Les Vertes au pied du podium

Les sélections algériennes (garçons/filles) de basket-ball (3x3) ont terminé au pied du podium des Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018) qui se déroulent du 18 au 28 juillet courant à Alger, après leurs défaites respectives contre le Nigeria (17-16) et l'Egypte (20-8), en matchs de classement pour la troisième place, disputés dimanche soir au Complexe Ahmed Ghermoul (Alger). Le Mali, grand favori du tournoi, a remporté l'or aussi bien chez les garçons que chez les filles, après avoir dominé respectivement l'Egypte (13-9) et le Nigeria (21-5), lors des finales qui ont été disputées dans la foulée des matchs de classement. Des deux sélections algériennes, c'est celle des garçons qui a nourri le plus de regrets après avoir terminé à cette frustrante 4e place, car elle semblait en mesure de faire beaucoup mieux. Avant cette 3e édition des Jeux africains de la jeunesse, l'Algérie ne disposait pas d'une sélection de basket (3x3), ni en garçons ni en filles. Elle les a formées spécialement pour cet évènement continental, qui était leur toute première compétition internationale.