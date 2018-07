BRÉSIL Dani Alves monte au créneau pour Neymar

Très critiqué pendant le Mondial à cause de plusieurs actions polémiques où il a été accusé de plonger ou d'en faire trop, Neymar a eu bien plus de détracteurs que d'admirateurs ces derniers temps. Dani Alves, partenaire du numéro 10 parisien en club et en sélection, a tenu à le défendre. «Les critiques envers Neymar? Je pense que c'était trop. Tout ce que Neymar fait se transforme en nouvelles. S'il devient émotif, ils critiquent. S'il colore ses cheveux, ils critiquent. Je veux voir ces gens à la place de Neymar. Nous devons nous concentrer sur les choses qui nous font mûrir et qui nous aident à devenir un vrai homme, le reste n'est que des bêtises», a lancé le latéral brésilien dans des propos rapportés par Goal.