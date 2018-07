BÉTIS SÉVILLE Encore un but de Boudebouz

Dans la rencontre des demi-finales de la H-Hotels Cup contre le Borussia Mönchengladbach, le meneur de jeu du Bétis Séville, Ryad Boudebouz, a été aligné d'entrée de jeu, et ce, en l'absence de son équipier et compatriote, Aïssa Mandi, laissé au repos. Boudebouz n'a pas manqué l'occasion pour s'illustrer dans cette rencontre, perdue sur le score de (3-2) étant passeur sur le but de Sergio Canales, avant de marquer le second but des siens. Il s'agit de la deuxième réalisation du joueur algérien en cette phase de préparation après le magnifique but inscrit face à Nottingham Forest.