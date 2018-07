CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL DE CYCLISME Les coureurs marocains se retirent

Les épreuves du contre-la-montre individuel de cyclisme ont été disputées dimanche entre Réghaïa et Rouiba.

Cette journée a été marquée par le retrait des coureurs marocains qui ont refusé de participer à la course individuelle, en réaction aux mauvaises conditions organisationnelles de la course contre-la-montre par équipes disputée vendredi. En effet, après plusieurs tergiversations, deux classements de la course ont été établis puis un troisième «final», selon lequel le Maroc avait remporté l'or chez les garçons et le bronze pour les filles.

Mais voilà que dans la soirée même, le jury des commissaires livre un nouveau classement suite à «un problème technique», éjectant le Maroc du podium chez les filles et le reléguant à la 2e place pour les garçons. «Ce n'est pas un retrait définitif de la compétition. Aujourd'hui, mes coureurs n'étaient pas capables de prendre le vélo suite à l'injustice de la première journée.

Le classement a changé sans aucune explication, c'est honteux de la part du jury des commissaires. Nos coureurs vont se reposer et se changer les idées avant de reprendre la compétition», a indiqué le directeur technique national de la Fédération marocaine de cyclisme, Yann Dejan. Pour sa part, le président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Mabrouk Kerboua, estime que le jury des commissaires était «le seul responsable de ces changements de résultats». «Nous, les organisateurs, on essaye toujours de faciliter la tâche au jury des commissaires en lui garantissant les moyens nécessaires dont il a besoin. C'est à lui de prendre les décisions et d'assumer ses responsabilités», a dit le patron de la FAC. Dans ces épreuves, les cyclistes algériens Aïssa Lebsir et Nour-Yassmine Bouzenzen ont décroché respectivement l'argent et le bronze. La course des garçons a été disputée sur une distance de

22,8 km, tandis que celle des filles s'est déroulée sur un parcours de 13,8 km. Chez les garçons, Lebsir a terminé la course à la deuxième place avec un chrono de 31:09.315,

derrière l'Egyptien Youssef Abouelhassan sacré avec un temps de 30:22.201.

La médaille de bronze a été remportée par l'Ethiopien Kbrab Teklehayma Tesfay (31:16.449). «Je suis très heureux d'avoir remporté la médaille d'argent. J'ai tout donné sur la piste avec l'espoir d'enregistrer un bon résultat. Mis à part la chaleur, la course n'a pas été trop compliquée, j'ai su gérer la situation. Maintenant, je dois continuer à travailler avec la même manière pour essayer de remporter une médaille d'or lors des prochaines courses», a déclaré Lebsir. La course des filles a été remportée par l'Ethiopienne Helen Flsha qui s'est adjugée l'or avec un chrono de 19:57.712.

La médaille d'argent est revenue à sa compatriote Zayd Haftu qui a enregistré un temps de 21:43.996, alors que l'Algérienne Nour-Yassmine Bouzenzen s'est contentée du bronze après avoir clôturé la course avec un chrono de 21:59.277. «La course était très difficile dès le début.

Dieu merci, j'ai décroché la troisième place malgré toutes les difficultés. Je remercie mes entraîneurs et la Fédération algérienne de cyclisme pour leurs soutiens et tous les moyens fournis», a dit la native de Réghaïa.