FC BARCELONE Huit gardiens visés!

Sauf surprise, Jasper Cillesen va quitter le FC Barcelone dans les prochaines semaines. Qui va donc devenir la doublure de Marc-André ter Stegen en Catalogne? Selon le média Marca, quatre joueurs seraient déjà visés par les Blaugranas: Simon Mignolet (Liverpool), Yann Sommer (Borussia M'gladbach), Gerónimo Rulli (Real Sociedad) et Marko Dmitrovic (Eibar). El Mundo Deportivo va encore plus loin et annonce quatre autres gardiens, également ciblés: Koen Casteels (Wolfsburg), Vicente Guaita (Valence), Tim Krul (libre) et Joel Robles (Everton).