LIVERPOOL Casillas sort du bois pour Karius

Loris Karius vit décidément une période très compliquée. Raillé depuis la finale de la Ligue des Champions perdue contre le Real Madrid (1-3), fin mai, en raison de deux énormes bourdes, le gardien de Liverpool s'est montré fébrile sur le dernier but inscrit par le Borussia Dortmund (1-3), dimanche en amical. De quoi provoquer la colère des fans des Reds, qui n'ont pas hésité à tacler le portier allemand. «Pour ceux qui prennent du plaisir à voir les autres échouer ou souffrir, je compatis avec vous. Quoi qu'il se passe dans votre vie pour contenir autant de colère et de haine, je prie pour que cela passe et que des bonnes choses vous arrivent», a réagi Karius sur Instagram. De son côté, son homologue du FC Porto, Iker Casillas, s'est montré moins patient sur Twitter. «Est-ce que ces attaques contre Karius vont prendre fin? Je parle de lui comme de beaucoup d'autres gardiens. Il n'y a pas de problèmes plus sérieux dans ce monde, putain! Laissez le gamin tranquille! C'est aussi une personne, comme nous tous», a indiqué l'Espagnol. Karius appréciera.