MANCHESTER CITY Hart, ne lui parlez plus de prêt

En difficulté ces dernières années, Joe Hart (31 ans) n'est pas parvenu à relever la tête au cours de ses prêts successifs au Torino puis à West Ham au cours des deux dernières saisons. Sous contrat jusqu'en juin 2019 avec Manchester City où Ederson et Claudio Bravo lui barrent la route, l'Anglais espère un transfert définitif cet été. «J'ai fait ce que j'ai fait ces deux dernières saisons car j'avais besoin de temps de jeu, regardez où ça m'a mené, a expliqué le portier en référence à sa non-sélection pour la Coupe du monde. J'ai besoin de me sentir important dans un club et je crois que ça passe par un transfert.» Aux dernières nouvelles, Chelsea serait prêt à essayer de relancer le Britannique.