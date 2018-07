NATATION Ardjoune et Belamane survolent les finales

Les nageurs algériens se sont distingués dimanche en récoltant 2 nouvelles médailles d'or étoffant la moisson algérienne qui s'élève désormais à 20 breloques en vermeil. A la piscine du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, et outre ces deux médailles d'or, les nageurs algériens se sont également offerts une médaille en argent et une autre en bronze. Abdellah Ardjoune sur 100m dos et Moncef Belamane qui a battu le record des JAJ du 100m brasse avec un chrono de (1:03.77) ont survolé les finales de leurs spécialités respectives.