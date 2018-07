PSG Le salaire de Buffon révélé!

Recruté cet été par le PSG, le gardien Gianluigi Buffon (40 ans) n'a rien coûté en indemnités de transfert au club de la capitale. Restait à connaître le salaire du Transalpin. Celui-ci a été révélé par le journal L'Equipe. D'après le quotidien sportif, le transfuge de la Juventus perçoit 410 000 euros nets de charges et d'impôts par mois au PSG, soit un salaire confortable de 4,92 millions d'euros annuels. A cette somme, il faut ajouter d'éventuelles primes individuelles et collectives, susceptibles de grossir le total. Buffon touchera donc un peu plus qu'à la Juve, où il émargeait à 4,5 millions d'euros par an. Avec ses émoluments, le dernier rempart se place «dans la première moitié du classement des salaires du vestiaire parisien», selon la même source.