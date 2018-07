AS MONACO Chaïbi convoité par l'ESS et le MCA

L'attaquant de l'AS Monaco, Ilyès Chaïbi, devrait atterrir dans le championnat algérien. En effet, après avoir été prêté à l'AC Ajaccio puis aux Autrichiens de Wacker, le joueur franco-algérien veut relancer sa carrière et pense que le championnat algérien pourrait constituer pour lui le meilleur tremplin. Dans ce sens, il est dans le viseur de l'ES Sétif et du MC Alger, lui dont le contrat avec l'ASM expire l'année prochaine. Les deux clubs algériens cherchent à renforcer leurs rangs par un attaquant de pointe et voient en Chaïbi le profil idéal.